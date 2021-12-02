Маковеев считает, что нужно менять критерии отбора биатлонистов на этапы Кубка мира

Восьмикратный чемпион России по биатлону, мастер спорта международного класса Андрей Маковеев прокомментировал результаты мужской спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

«В целом очень положительно оцениваю ребят. Видно, что команда у нас есть. Молодые спортсмены подтягиваются. Александр Логинов в начале сезона еще испытывает некую неуверенность. Год очень важный. На старте сезона быть в своей оптимальной форме не лучший вариант. Нужно набирать от старта к старту. Первый этап показал, что в принципе ребята находятся в боевом состоянии. Единственное, Гараничев продемонстрировал, что он не соответствует уровню сборной. Латыпов же способен регулярно оказываться в призах. Он показывает это на каждой гонке. Да, немного не хватает до первой тройки, но конкуренция очень высокая. Многие команды уже подошли к старту в хорошей форме. Но в любом случае все, кто оказывается в первой десятке, имеют шансы на призы», — сказал Маковеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-биатлонист также рассказал, что нужно изменить в процессе отбора спортсменов, чтобы начать добиваться побед.

«Существует система отбора, которая утверждается и тренерским штабом, и руководством СБР. Из года в год она меняется, поэтому мы и допускаем ошибки при выборе состава. Я за то, чтобы эта система была утверждена на четыре года, чтобы все могли планомерно готовиться к сезону и знать, что будет в следующем. В противном случае это будет нервировать и биатлонистов, и тренеров, не будет давать им спокойно готовиться к стартам. Потом мы приходим к тому, что на гонках спортсмены оказываются неготовыми. Да, можно лидерам предоставлять возможность спокойно выступать в декабре. Но нужно закрепить то, как заслужить это лидерство. Получению такого статуса должно предшествовать яркое выступление. Нужно утвердить эту систему отбора по окончании Олимпиады в Пекине. Это будет стабильно давать нам результат, все от этого только выиграют», — добавил Маковеев.

Победителем спринтерской гонки стал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший четвертое место.