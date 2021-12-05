Россиянин Латыпов после лежки споткнулся об лыжу Фийона Майе и упал
17:36
В эти минуты в Эстерсунде (Швеция) проходит гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону. Россиянин Эдуард Латыпов после стрельбы споткнулся об лыжу француза Кентена Фийона Майе и упал.
В гонке принимают участие Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Карим Халили и Василий Томшин.
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