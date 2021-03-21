Анфиса Резцова: «Боготворю Латыпова и Юлю Ступак!»
21:16
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты сборной России по биатлону в мужском масс-старте в финале Кубка мира в шведском Эстерсунде.
21 марта золото в гонке завоевал француз Симон Дестье, серебро — россиянин Эдуард Латыпов, бронзу — норвежец Йоханнес Бе.
«Боготворю Латыпова и Юлю Ступак! Это здорово! Это хорошее завершение биатлонного сезона. Хотелось бы, чтобы следующий сезон был лучше. Пока не будем загадывать», — сказала Резцова «СЭ».
27-летний Латыпов, отставший от француза Дестье на 8,9 секунды в масс-старте, обошел лучшего биатлониста сезона, норвежца Йоханесса Бе, ставшего третьим.
(Константин Колмаков)
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3
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