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Анфиса Резцова: «Боготворю Латыпова и Юлю Ступак!»

21:16
Анфиса Резцова. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Анфиса Резцова. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты сборной России по биатлону в мужском масс-старте в финале Кубка мира в шведском Эстерсунде.

21 марта золото в гонке завоевал француз Симон Дестье, серебро — россиянин Эдуард Латыпов, бронзу — норвежец Йоханнес Бе.

«Боготворю Латыпова и Юлю Ступак! Это здорово! Это хорошее завершение биатлонного сезона. Хотелось бы, чтобы следующий сезон был лучше. Пока не будем загадывать», — сказала Резцова «СЭ».

27-летний Латыпов, отставший от француза Дестье на 8,9 секунды в масс-старте, обошел лучшего биатлониста сезона, норвежца Йоханесса Бе, ставшего третьим.

(Константин Колмаков)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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