Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» результаты сборной России по биатлону в мужском масс-старте в финале Кубка мира в шведском Эстерсунде.

21 марта золото в гонке завоевал француз Симон Дестье, серебро — россиянин Эдуард Латыпов, бронзу — норвежец Йоханнес Бе.

«Я хочу поздравить Эдуарда Латыпова, — сообщил Драчев «СЭ». — В день рождения он сделал себе хороший подарок. Понятно, что здесь погодные условия сыграли главную роль. В женском масс-старте все было непредсказуемо. В общем-то, наши результаты зависели от удачи и ветра. Этот результат я бы не оценивал, как какое-то завершение работы. Это такой подарок к окончанию сезона, потому что мы видели, как много штрафных кругов крутили спортсмены в этом масс-старте».

Также Драчев оценил результаты сборной России в этом сезоне.

«Что смотреть? Вы сами видите, какие были результаты по сезону. Пусть министерство спорта оценивает, министр спорта, который был участником принятия решения в прошлом сезоне, пусть оценивает свои результаты», — добавил Драчев.

(Артем Бухаев)