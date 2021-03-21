Драчев считает, что российским спортсменам поздно бороться с норвежцами

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев в разговоре «СЭ» предположил, как скажется сокращение максимальной квоты женской сборной на развитии российского биатлона.

«Необходимо работать внутри России, — сообщил Драчев «СЭ». — И центру необходимо делать акцент на российский биатлон, а не на международный. На мой взгляд, уже поздно бороться с норвежцами и другими спортсменами. Мы должны принимать адекватное решение и готовиться к следующим Олимпийским играм, к следующему циклу. Мы должны начать работать на перспективу, потому что за один год ничего глобально не поменять. Все те, кто бегают, они и буду бегать. Сокращение на одного человека скажется на резерве, который мы могли бы обкатывать на Кубках мира. Надо настраиваться на следующий олимпийский цикл, потому что все видят уровень и состояние российского биатлона. Все понимают, насколько мы можем соперничать с другими сильными сборными. Надеяться на ветер? Только это остается».

По итогам спринтерской гонки на последнем этапе текущего сезона в Эстерсунде, женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/22. В следующем сезоне женскую команду смогут представить не более пяти биатлонисток.

(Артем Бухаев)