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«Получила не то, на что рассчитывала». Российская биатлонистка брутально подвела итог сезона

09:59
Лариса Куклина. Фото Instagram
Лариса Куклина. Фото Instagram
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Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги своего выступления в биатлонном сезоне-2020/21.

«Хочу поблагодарить каждого, кто верил, кто критиковал — услышала каждого. Сезон был нелегким, получила не то, что ожидала и на что рассчитывала, увы... Но все проанализировано! С верой в себя, с верой в тех, с кем работаю и с верой в лучшее идем дальше. Пожелаю каждому добра и не сомневаться в себе», — написала у себя в Instagram Куклина.

Публикация от Лариса Куклина (@kuklinalara)

Куклина заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 195 очков.

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