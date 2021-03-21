Легрейд объявил об отношениях с биатлонисткой
10:05
Норвежский биатлонист Штурла Легрейд 21 марта в интервью NRK рассказал об отношениях с американской биатлонисткой Хлоей Льюинс.
«Уже не вижу смысла скрывать. Мне очень приятно, что в моей жизни появился человек, который постоянно меня поддерживает. Раньше у меня не было девушки, к которой смело можно поехать домой. Однажды я остался в Рамзау после гонок, и это было не зря», — признался Легрейд.
Лучшим результатом Льюинс в карьере является 67-е место в спринте на чемпионате мира. На этапах Кубка мира американка еще не выступала.
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