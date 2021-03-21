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Четверо россиян выступят в масс-старте в Эстерсунде на этапе Кубка мира

07:36
Александр Логинов. Фото Reuters
Александр Логинов. Фото Reuters
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Официальный сайт Международного союза биатлонистов 21 марта опубликовал список участников масс-старта в шведском Эстерсунде на 10-м этапе Кубка мира.

Россию в гонке представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Самое большое представительство будет у Норвегии — шесть биатлонистов. Это братья Бе, Йоханнес Дале, Штурла Легрейд, Александр Андерсен и Ветле Кристиансен.

Мужской масс-старт состоится в воскресенье, 21 марта. Начало — в 17.30 (мск).

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