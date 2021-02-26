Польховский пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Чехии по состоянию здоровья

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит два этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия) по состоянию здоровья, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

По информации источника, в ближайшее время Польховский пройдет углубленное медицинское обследование. 19 февраля во время чемпионата мира в Поклюке (Словения) тренер был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

С 4 по 14 марта Нове-Место примет два этапа Кубка мира.