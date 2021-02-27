Норвегия объявила состав на этапы Кубка мира в Нове-Место

Стал известен состав сборной Норвегии на этапы Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает Skiskyting 26 февраля.

Женщины: Тириль Экхофф, Марте Ольсбу-Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Каролин Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Ида Линн и Каролин Эрдаль отправится в Чехию в качестве запасной.

Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Штурла Легрейд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен, Эндре Стремсхейм. Запасной — Филип Андерсен.

В Чехии пройдут два подряд этапа Кубка мира по биатлону. Изначально восьмой этап турнира должен был пройти в Пекине (Китай), однако IBU вынужден был его перенести из-за карантинных ограничений.

Восьмой этап Кубка мира стартует четвертого марта женской эстафетой.