Норвегия объявила состав на этапы Кубка мира в Нове-Место
07:19
Стал известен состав сборной Норвегии на этапы Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает Skiskyting 26 февраля.
Женщины: Тириль Экхофф, Марте Ольсбу-Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Каролин Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Ида Линн и Каролин Эрдаль отправится в Чехию в качестве запасной.
Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Штурла Легрейд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен, Эндре Стремсхейм. Запасной — Филип Андерсен.
В Чехии пройдут два подряд этапа Кубка мира по биатлону. Изначально восьмой этап турнира должен был пройти в Пекине (Китай), однако IBU вынужден был его перенести из-за карантинных ограничений.
Восьмой этап Кубка мира стартует четвертого марта женской эстафетой.
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