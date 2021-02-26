Йоханнес Бе подвел итоги чемпионата мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе 25 февраля в интервью VG подвел итоги чемпионата мира, который проходил в словенской Поклюке.

«Могу признать, что прошлый турнир мне не удался. Я был в выстреле от медали в спринте (5-е место), в преследовании все вышло иначе (бронза), в одном выстреле я был и в индивидуальной гонке (5-е место)», — заявил норвежский спортсмен.

«Сейчас нельзя сдаваться, нужно брать и работать. Впереди еще немало турниров, где я могу себя показать. Так что не опускаем руки и трудимся», — подвел итог Бе-младший.

Чемпионат мира в Поклюке проходил с 12 по 21 февраля в словенской Поклюке. В активе Йоханнеса победа в смешанной и мужской эстафетах, второе место в супермиксте и третье — в пасьюте.