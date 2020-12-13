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Польховский — о четвертом месте в мужской эстафете: «Плохим танцорам всегда что-то мешает»

17:34
Валерий Польховский. Фото Пресс-служба СБР.
Валерий Польховский. Фото Пресс-служба СБР.
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Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал результат команды в мужской эстафете. Россияне пришли к финишу четвертыми.

— Мы все видели. Команда боролась, были близки к медалям. Соперники предоставили большой шанс, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Что случилось с Александром Логиновым? Пока не могу сказать. Но мне понравилось, что команда его поддержала.

Плохим танцорам всегда что-то мешает... Но у Гараничева нога поехала на стрельбе. Ковры чистили не очень.

По Латыпову отдельный разговор. У меня к нему много замечаний. Но он еще малоопытный в эстафетах.

Кубок мира по биатлону

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