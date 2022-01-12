Анфиса Резцова: «Кристина уравновешенная спортсменка. Перед Олимпиадой меня ничего не настораживает»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала выступление дочери Кристины Резцовой в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«В спринте и два промаха много! Максимум один промах должен быть на спринте, я ей ставила такую задачу. На стойке она сбилась с ритма. Так хорошо начала стрелять и сбилась с ритма, стала выцеливать. Зачем? Эти промахи никому не нужны. Но время до Олимпиады еще есть. Меня ничего не настораживает. Кристина оптимистка, она знает, почему промазала. Сегодня погода была идеальная. Мы не грустим, время есть еще. С психологией у нее все нормально. Она уравновешенная спортсменка. Но если за призы два промаха бороться не позволяют», — сказала Резцова «СЭ».

12 января лучшей среди россиянок в женском спринте этапа Кубка мира в Рупольдинге стала Светлана Миронова — восьмое место и + 50,9 секунды от победительницы при точной стрельбе.

18-е место заняла Валерия Васнецова, 20-е — Кристина Резцова. Ирина Казакевич стала 35-й. Первой стала шведка Эльвира Эберг.