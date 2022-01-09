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Анфиса Резцова: «Шесть промахов Кристины — непозволительно! Я бы вышла и так же настреляла!»

Резцова резко отреагировала на стрельбу дочери в гонке преследования Кубка мира в Оберхофе
17:46
Кристина Резцова. Фото AFP
Кристина Резцова. Фото AFP
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление дочери Кристины Резцовой в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. 25-летняя спортсменка заняла 14-е место.

«Для меня такая стрельба — трагедия. Но ходом она молодец, не дрогнула! Думала, что после трех промахов на третьей стойке Кристина соберется. Для меня это большой вопрос. Это чисто психологический момент. Она очень хотела попасть. Я не могу это объяснить, для меня это трагедия, так же как и для нее. Шесть промахов — непозволительно! Я бы вышла и так же настреляла. Ей это непростительно, тем более, накануне на Олимпиады. Она сейчас прикинет, почему у нее такая стойка. Я не знаю. Мне больно за нее. Но все равно ходом собралась, молодец», — сказала Резцова «СЭ».

9 января норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в женской гонке преследования этапа Кубка мира в Оберхофе. 31-летняя спортсменка допустила всего два промаха.

Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова — 11-я.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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