Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление дочери Кристины Резцовой в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. 25-летняя спортсменка заняла 14-е место.

«Для меня такая стрельба — трагедия. Но ходом она молодец, не дрогнула! Думала, что после трех промахов на третьей стойке Кристина соберется. Для меня это большой вопрос. Это чисто психологический момент. Она очень хотела попасть. Я не могу это объяснить, для меня это трагедия, так же как и для нее. Шесть промахов — непозволительно! Я бы вышла и так же настреляла. Ей это непростительно, тем более, накануне на Олимпиады. Она сейчас прикинет, почему у нее такая стойка. Я не знаю. Мне больно за нее. Но все равно ходом собралась, молодец», — сказала Резцова «СЭ».

9 января норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в женской гонке преследования этапа Кубка мира в Оберхофе. 31-летняя спортсменка допустила всего два промаха.

Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова — 11-я.