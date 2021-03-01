Сборная России прибыла в Чехию для участия в этапе Кубка мира
14:06
Сборная России по биатлону 1 марта прибыла в Чехию для участия в этапе Кубка мира в Нове-Место, сообщает пресс-служба СБР.
Национальная команда находится в Чехии в следующем составе.
Мужчины: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.
Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.
Карим Халили и Кирилл Стрельцов не летели с командой — они тренировались в Европе и присоединятся к сборной уже в Нове-Место.
Этап Кубка мира стартует 4 марта и продлится до 7 марта.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/sbornaya-rossii-pribyla-v-chekhiyu-na-etape-km-po-biatlonu/
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