Сборная России прибыла в Чехию для участия в этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону 1 марта прибыла в Чехию для участия в этапе Кубка мира в Нове-Место, сообщает пресс-служба СБР.

Национальная команда находится в Чехии в следующем составе.

Мужчины: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.

Карим Халили и Кирилл Стрельцов не летели с командой — они тренировались в Европе и присоединятся к сборной уже в Нове-Место.

Этап Кубка мира стартует 4 марта и продлится до 7 марта.