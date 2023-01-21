Немка Херрман-Вик выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце

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Немецкая биатлонистка Дениз Херрман-Вик стала победительницей гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 53,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второй финишировала итальянка Лиза Виттоцци (отставание — 11,0 секунды). Замкнула тройку лучших шведка Эльвира Эберг (+17,2; два промаха).

Лидер Кубка мира француженка Жюли Симон допустила семь промахов и заняла 18-е место.