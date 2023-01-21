Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце

Норвежец Йоханнес Бе одержал очередную победу на этапе Кубка мира. На это раз он выиграл гонку преследования на этапе в итальянском Антхольце.

Бе ушел первым на старт и сохранил большое преимущество над соперниками, допустив только один промах на четырех огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел его партнер по сборной Норвегии Штурла Легрейд, который чисто отработал на всех рубежах.

Третье место занял шве Мартин Понсилуома, который уходил на старт вторым, но из-за двух промахов пропустил вперед Легрейда.