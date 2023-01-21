Куклина рассказала, следит ли за Кубком мира по биатлону

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, следит ли за Кубком мира по биатлону и кого поддерживает на турнире.

— На сколько важно для вас находиться высоко?

— Так как я пропустила уже непринципиальное. Потому что бороться будет тяжело. Если каждый спортсмен пропустит по четыре дисциплины, то возможно можно бороться.

— Вы следите за кубком мира?

— Я продолжаю следить за этапами кубка мира. Мне интересно. Это наш вид спорта. Мы живем этим. Мне интересны наши соперницы, наши подруги. Мы хоть и живем в разных концах мира. Я продолжаю с ними общаться, продолжаю поддерживать связь.

— За кого болеете?

— Не скажу, что я за кого-то переживаю. Радуюсь победам. За Лизу. Она такая трудяга. У нас вид спорта такой, мы все трудимся. Рада, что у нее предыдущий сезон не очень хорошо получался, а в этом сезоне она смогла себя показать. Также очень рада за шведок и за Фиалкову. Она в этом сезоне просто топчик. Такие чудеса творят.

— А следят ли они за вами?

— Не знаю следят ли они или нет. Но в социальных сетях пишут поздравления.

Биатлонистка одержала победу на 4-м этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах.

Куклина выиграла гонку преследования на 10 км на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах, допустив два промаха. Она прошла дистанцию за 31 минуту и 00,6 секунды.