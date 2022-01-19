«Немцу можно, Латыпову нельзя?» Губерниев возмутился тем, что Кюну разрешили переезд в Антхольц

Губерниев возмутился тем, что Кюну разрешили переезд в Антхольц, а Латыпову — нет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, сдавший положительный тест на коронавирус 11 января, тренируется в итальянском Антхольце.

Ранее Кюн не выступал в Рупольдинге.

«Вот они,прекрасные двойные стандарты!!! Немцу с ковидом можно переезжать , Латыпову нельзя ни в коем случае??? Какого хрена ??? Или вирусы немецкие не передаются», — написал Губерниев в Telegram.

Россиянин Эдуард Латыпов, сдавший положительный тест 5 января, до сих пор не может покинуть немецкий Оберхоф. Он пропустил уже два этапа Кубка мира.

20 января стартует седьмой этап Кубка мира в Антхольце.