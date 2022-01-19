«Немцу можно, Латыпову нельзя?» Губерниев возмутился тем, что Кюну разрешили переезд в Антхольц
Губерниев возмутился тем, что Кюну разрешили переезд в Антхольц, а Латыпову — нет
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, сдавший положительный тест на коронавирус 11 января, тренируется в итальянском Антхольце.
Ранее Кюн не выступал в Рупольдинге.
«Вот они,прекрасные двойные стандарты!!! Немцу с ковидом можно переезжать , Латыпову нельзя ни в коем случае??? Какого хрена ??? Или вирусы немецкие не передаются», — написал Губерниев в Telegram.
Россиянин Эдуард Латыпов, сдавший положительный тест 5 января, до сих пор не может покинуть немецкий Оберхоф. Он пропустил уже два этапа Кубка мира.
20 января стартует седьмой этап Кубка мира в Антхольце.
Источник: https://t.me/RealGuberniev/3639
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