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«Немцу можно, Латыпову нельзя?» Губерниев возмутился тем, что Кюну разрешили переезд в Антхольц

Губерниев возмутился тем, что Кюну разрешили переезд в Антхольц, а Латыпову — нет
Анна Горшкова
Корреспондент
Йоханнес Кюн.
Фото Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, сдавший положительный тест на коронавирус 11 января, тренируется в итальянском Антхольце.

Ранее Кюн не выступал в Рупольдинге.

«Вот они,прекрасные двойные стандарты!!! Немцу с ковидом можно переезжать , Латыпову нельзя ни в коем случае??? Какого хрена ??? Или вирусы немецкие не передаются», — написал Губерниев в Telegram.

Россиянин Эдуард Латыпов, сдавший положительный тест 5 января, до сих пор не может покинуть немецкий Оберхоф. Он пропустил уже два этапа Кубка мира.

20 января стартует седьмой этап Кубка мира в Антхольце.

Источник: https://t.me/RealGuberniev/3639
Биатлон
Коронавирус
Дмитрий Губерниев
Эдуард Латыпов
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