Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу того, что российский биатлонист Эдуард Латыпов продолжает сидеть на карантине перед Олимпиадой.

«Я все понимаю про вакцины, но у всех разный иммунитет, — приводит «Чемпионат» слова Губерниева. - Если человек здоров, какого хрена он сидит на карантине? Почему Йоханнесу Кюну можно выйти через неделю с одной вакциной, а Латыпову с другой — нельзя? Если ты болеешь тяжело и средне, то сидишь две недели, а если без симптомов, то тоже две недели? Какого хрена? Обеспечьте нормальными тестами тогда».

Латыпов, сдавший положительный тест 5 января, до сих пор не может покинуть немецкий Оберхоф. Он пропустит индивидуальную гонку в Антхольце. В свою очередь немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, сдавший положительный тест на коронавирус 11 января, уже тренируется в Антхольце.

«Если у нас такая дружба с Китаем, то почему мы не можем это решить? IBU говорил, что признал «Спутник». Так признал или нет? Очень много вопросов, а ответов очень мало. Никто ничего не понимает. Латыпову необходима соревновательная практика. Если он сейчас не примет участие в Антхольце, то это будет чревато. Это труба совсем», — заявил Губерниев.