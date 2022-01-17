Расписание гонок 7-го этапа Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве

С 20 по 23 января в итальянском Антхольц-Антерсельве пройдет седьмой этап Кубка мира-2021/22 по биатлону. Всего запланировано шесть гонок.

Расписание гонок 7-го этапа Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве:

20 января. 16.15 (мск). Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

21 января. 16.15. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

22 января. 14.50. Масс-старт, 15 км. Мужчины

22 января. 17.00. Эстафета, 4 x 6 км. Женщины

23 января. 14.15. Эстафета, 4 x 7,5 км. Мужчины

23 января. 17.15. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

Видеотрансляции гонок 7-го этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве можно будет смотреть в прямом эфире на matchtv.ru и Eurosport. «СЭ» покажет на своем сайте онлайн-трансляции.

В состав сборной России на январские этапы КМ вошли:

мужчины — Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков, Эдуард Латыпов (пропустит индивидуалку).

женщины — Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Анастасия Шевченко.