Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 16:54

Не всем биатлонистам хватило места на первой стрельбе по ходу гонки преследования в Рупольдинге

Иван Шитик
Корреспондент
Кубка мира по биатлону.

16 января в Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону проходит мужская гонка преследования. На первой стрельбе произошел неприятный казус: спортсмены шли такой плотной группой, что не всем хватило места на стрельбище.

Некоторым пришлось ждать, пока соперник освободит место для стрельбы.

Отметим, что, по правилам, если спортсмен поднял руку и обратил внимание судьи на данное время, то официальное лицо должно запустить секундомер. И то время, что биатлонист потерял на рубеже, будет вычтено из его результата.

0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Драчев призвал не строить иллюзий относительно стрельбы Казакевич перед Олимпиадой

Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости