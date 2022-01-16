Не всем биатлонистам хватило места на первой стрельбе по ходу гонки преследования в Рупольдинге

16 января в Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону проходит мужская гонка преследования. На первой стрельбе произошел неприятный казус: спортсмены шли такой плотной группой, что не всем хватило места на стрельбище.

Некоторым пришлось ждать, пока соперник освободит место для стрельбы.

Отметим, что, по правилам, если спортсмен поднял руку и обратил внимание судьи на данное время, то официальное лицо должно запустить секундомер. И то время, что биатлонист потерял на рубеже, будет вычтено из его результата.