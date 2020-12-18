Миронова назвала свою «лежку» в Хохфильцене «антифантастической»
17:01
Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Россиянка допустила три промаха, два из которых — на первом рубеже.
«Что случилось на «лежке»? Да сложно объяснить. В Хохфильцене у меня вообще стрельба антифантастическая, хотя ранее я хорошо стреляла лежа», — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Хохфильцене.
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