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Миронова назвала свою «лежку» в Хохфильцене «антифантастической»

17:01
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Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Россиянка допустила три промаха, два из которых — на первом рубеже.

«Что случилось на «лежке»? Да сложно объяснить. В Хохфильцене у меня вообще стрельба антифантастическая, хотя ранее я хорошо стреляла лежа», — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону

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