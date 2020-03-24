Михаил Деветьяров: «В нашем биатлоне тренеров тасуют, как карты»

Олимпийский чемпион-1988 Михаил Девятьяров — о решении Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не менять тренерский состав на следующий сезон. Это решение будет утверждено на президиуме ФЛГР 15 апреля.

— ФЛГР молодцы, что доверяют своим тренерам и дают им полноценный олимпийский цикл, чтобы реализовать идеи, — пояснил «Известиям» эксперт. — А не как в нашем биатлоне, где тренеров тасуют, как карты. Понятно, что все неудачи можно свалить на специалиста. Мол, та или иная тренерская методика не сработала, но частые перестановки вряд ли приведут к результату. Скоротечному — возможно, но на длинной дистанции стабильно высокие места будут только в том случае, если тренер и спортсмен привыкли друг к другу.