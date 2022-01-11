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Латыпов поблагодарил Лессера за помощь: «Вот это настоящая биатлонная семья»

19:24
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своем самочувствии.

«Подготовка продолжается, все хорошо. Спасибо всем за поддержку, в первую очередь близким, команде, тренерам. Спасибо Эрику Лессеру за помощь, вот это настоящая биатлонная семья. Жду своего скорейшего возвращения, берегите себя», — написал спортсмен в Instagram.

Публикация от Эдуард Латыпов (@edlatypov)

Ранее немецкий биатлонист Эрик Лессер передал заразившемуся коронавирусом Эдуарду Латыпову велосипед для тренировок.

Срок обязательного карантина в Германии для Латыпова истекает 19 января.

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Иван Шитик все материалы автора

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