Латыпов поблагодарил Лессера за помощь: «Вот это настоящая биатлонная семья»
19:24
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своем самочувствии.
«Подготовка продолжается, все хорошо. Спасибо всем за поддержку, в первую очередь близким, команде, тренерам. Спасибо Эрику Лессеру за помощь, вот это настоящая биатлонная семья. Жду своего скорейшего возвращения, берегите себя», — написал спортсмен в Instagram.
Ранее немецкий биатлонист Эрик Лессер передал заразившемуся коронавирусом Эдуарду Латыпову велосипед для тренировок.
Срок обязательного карантина в Германии для Латыпова истекает 19 января.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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