Латыпов поблагодарил Лессера за помощь: «Вот это настоящая биатлонная семья»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своем самочувствии.

«Подготовка продолжается, все хорошо. Спасибо всем за поддержку, в первую очередь близким, команде, тренерам. Спасибо Эрику Лессеру за помощь, вот это настоящая биатлонная семья. Жду своего скорейшего возвращения, берегите себя», — написал спортсмен в Instagram.

Ранее немецкий биатлонист Эрик Лессер передал заразившемуся коронавирусом Эдуарду Латыпову велосипед для тренировок.

Срок обязательного карантина в Германии для Латыпова истекает 19 января.