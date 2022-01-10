Шестой этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Рупольдинге: основная информация

Ответы на часто задаваемые вопросы о предстоящих гонках в Германии.

Когда и где пройдет шестой этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону: дата и место проведения

С 12 по 16 января пройдет шестой этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в немецком Рупольдинге. Всего запланировано шесть гонок: два спринта, две гонки преследования и две эстафеты.

Рупольдинг — баварская деревня, которая известна наличием горнолыжных и равнинных трасс. Здесь проживает около шести тысяч человек. В немецкой коммуне регулярно проводятся этапы Кубка мира по биатлону.

С 12 по 16 января синоптики обещают в Рупольдинге от 0 до +6 градусов Цельсия.

Текущими лидерами в общем зачете являются француз Кантен Фийон-Майе (у мужчин) и норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (у женщин).

Расписание гонок 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге : когда и где покажут трансляции

Видеотрансляции гонок шестого этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Рупольдинге покажут в прямом эфире на matchtv.ru и Eurosport. «СЭ» также проведет онлайн-трансляции стартов на своем сайте.

Расписание гонок 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (время московское):

12 января. 16.30. Спринт, 7,5 км. Женщины

13 января. 16.30. Спринт, 10 км. Мужчины

14 января. 16.30. Эстафета, 4х6 км. Женщины

15 января. 16.30. Эстафета, 4х7,5 км. Мужчины

16 января. 14.45. Гонка преследования, 10 км. Женщины

16 января. 16.45. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

Состав сборной России на шестой этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

В состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира-2021/2022 вошли следующие спортсмены:

мужчины — Александр Логинов, Эдуард Латыпов*, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков;

женщины — Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Анастасия Шевченко.

* При этом в начале января 27-летний Латыпов сдал положительный тест на ковид, по этой причине он пропустил этап в Оберхофе (Германия) и не сможет выступить на стартах в Рупольдинге.

Эдуард Латыпов занимает 8-е место в общем зачете Кубка мира на текущий момент с 336 очками — это лучший результат среди россиян. На 9-й строчке располагается Александр Логинов (314 баллов).

В женском общем зачете самая высокая позиция у Кристины Резцовой — 8-я с 297 очками.

Фавориты гонок 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге : прогнозы и коэффициенты

По мнению букмекеров, главными фаворитами гонок этапа Кубка мира в Рупольдинге в разных дисциплинах называются швед Себастьян Самуэльссон, французы Кантен Фийон-Майе и Эмильян Жаклен, норвежцы Тарьей Бе и Штурла Легрейд, а также россиянин Александр Логинов.

У женщин самые высокие шансы на победу в отдельных гонках отдают норвежке Марте Ольсбю-Ройселанн, белоруске Динаре Алимбековой, шведкам Эльвире и Ханне Эберг, а также россиянке Кристине Резцовой.

Общий зачет Кубка мира-2021/2022 по биатлону перед этапом в Рупольдинге: мужчины и женщины

Перед стартом 6-го этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Рупольдинге общие зачеты выглядят следующим образом:

Общий зачет Кубка мира-2021/2022: мужчины

Страна Очки 1. Кантен Фийон-Майе Франция 461 2. Эмильян Жаклен Франция 449 3. Себастьян Самуэльссон Швеция 425 4. Тарьей Бе Норвегия 404 5. Ветле Кристиансен Норвегия 378 6. Штурла Легрейд Норвегия 344 7. Йоханнес Бе Норвегия 342 8. Эдуард Латыпов Россия 336 9. Александр Логинов Россия 314 10. Йоханнес Кюн Германия 279 ... ... ...

Общий зачет Кубка мира-2021/2022: женщины

Страна Очки 1. Марта Ольсбу Ройселанн Норвегия 537 2. Эльвира Эберг Швеция 449 3. Динара Алимбекова Белоруссия 418 4. Ханна Эберг Швеция 404 5. Лиза Тереза Хаузер Австрия 382 6. Анна Сола Белоруссия 374 7. Анаис Шевалье-Буше Франция 307 8. Кристина Резцова Россия 297 9. Анаис Бескон Франция 292 10. Маркета Давидова Чехия 291 ... ... ...

Кубок мира-2021/2022 по биатлону: календарь и результаты этапов, новости и обзоры гонок, общий зачет и Кубок наций, фото