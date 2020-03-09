Логинов пока не готов говорить о завершении карьеры
Российский биатлонист Александр Логинов пока затрудняется ответить на вопрос, будет ли он продолжать карьеру после завершения нынешнего сезона.
— С учетом того что осенью было много травм, достаточно неожиданных проблем с локтем и спиной, которые давали о себе знать в самом сезоне, на сто процентов довольным быть сезоном не могу, — приводит слова Логинова «Матч ТВ». — Но очень рад, как прошел сбор в конце января — начале февраля. Без травм удалось сделать запланированную работу, подошел к чемпионату мира в хорошем состоянии. Про весь сезон не скажу, но отдельные моменты, конечно, удались.
— Если позволит здоровье, повторите программу подготовки прошлого года?
— Поживем — увидим. Не знаю, что будет через две или три недели, не то что в следующем сезоне.
— Надеюсь, заканчивать не собираетесь? Не то Александр Тихонов грозился выпороть вас кнутом. Читали?
— Такое не читаю. Но вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1168205_Jesli_ipropushhu_etap_vOslo_toneiz_za_bolelshhikov_aiz_za_problem_sozdorovjem_Intervju_sAleksandrom_Loginovym