Логинов пока не готов говорить о завершении карьеры

Российский биатлонист Александр Логинов пока затрудняется ответить на вопрос, будет ли он продолжать карьеру после завершения нынешнего сезона.

— С учетом того что осенью было много травм, достаточно неожиданных проблем с локтем и спиной, которые давали о себе знать в самом сезоне, на сто процентов довольным быть сезоном не могу, — приводит слова Логинова «Матч ТВ». — Но очень рад, как прошел сбор в конце января — начале февраля. Без травм удалось сделать запланированную работу, подошел к чемпионату мира в хорошем состоянии. Про весь сезон не скажу, но отдельные моменты, конечно, удались.

— Если позволит здоровье, повторите программу подготовки прошлого года?

— Поживем — увидим. Не знаю, что будет через две или три недели, не то что в следующем сезоне.

— Надеюсь, заканчивать не собираетесь? Не то Александр Тихонов грозился выпороть вас кнутом. Читали?

— Такое не читаю. Но вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит.