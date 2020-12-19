Легрейд вышел на второе место в зачете Кубка мира, Жаклен возглавил зачет пасьюта

Норвежец Йоханнес Бе сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. В сегодняшней гонке преследования он занял третье место. На второе место в зачете поднялся победитель гонки Штурла Легрейд, также представляющий Норвегию.

В зачете гонки преследования в лидеры вышел француз Эмильян Жаклен, который сегодня занял второе место.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 392 (+48)

2 (4). Штурла Легрейд (Норвегия) — 335 (+60)

3 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 314 (+38)

4 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 310 (+24)

5 (5). Кантен Фийон Майе (Франция) — 307 (+34)

6 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 284 (+54)...

16 (16). Александр Логинов (Россия) — 168 (+19)...

23 (24). Матвей Елисеев (Россия) — 120 (+23)...

26 (27). Эдуард Латыпов (Россия) — 101 (+12)...

32 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 83 (+16)...

51 (53). Антон Бабиков (Россия) — 21 (+4)...

62 (60). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...

65 (63). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Гонка преследования (м)

1 (5). Эмильян Жаклен (Франция) — 142 (+54)

2 (6). Штурла Легрейд (Норвегия) — 141 (+60)

3 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 139 (+48)

4 (4). Кантен Фийон Майе (Франция) — 125 (+34)

5 (1). Фабьен Клод (Франция) — 121 (+27)

6 (7). Йоханнес Дале (Норвегия) — 118 (+38)...

19 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 58 (+23)

20 (17). Александр Логинов (Россия) — 56 (+19)...

22 (18). Эдуард Латыпов (Россия) — 49 (+12)

23 (25). Евгений Гараничев (Россия) — 43 (+16)...

45 (41). Антон Бабиков (Россия) — 14 (+4)