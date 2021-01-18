Латыпов подвел итоги этапов Кубка мира в Оберхофе

Эдуард Латыпов в Instagram подвел итоги пятого и шестого этапов Кубка мира, которые прошли в немецком Оберхофе.

«Подошел к концу еще один этап КМ. Много положительных эмоций — первая победа в сезоне, хорошие личные гонки. Конечно, не все получилось так как хотелось, но мы продолжаем работать. Спасибо за поддержку и поздравления. Едем дальше, следующий этап — Антерсельва», — написал Латыпов.

На пятом этапе Кубка мира сборная России одержала победу в смешанной эстафете и прервала серию из 43 гонок без подиумов на Кубке мира и чемпионате мира.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 21 по 24 января в Антхольц-Антерсельве (Италия). В программе этапа индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.