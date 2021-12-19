Латыпов, Логинов, Халили, Поварницын и Серохвостов выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Стали известны российские биатлонисты, которые выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

Сборную России будут представлять Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.

Напомним, согласно регламенту IBU в масс-старт автоматически попадают биатлонисты, занимающие с 1-й по 25-ю позицию в общем зачете Кубка мира. Остальные участники добираются за счет результатов на текущем этапе.

Мужской масс-старт пройдет 19 декабря и начнется в 16:45 мск, женская гонка начнется в 14:45 мск.