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Ветле Кристиансен: «Латыпову повезло на финише, потому что у него был пятисекундный отрыв»

20:58
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Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен прокомментировал третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

«Возможно, пасьют — это сложнейший вид, если стартуешь на отдалении, как было у меня, — приводит слова биатлониста NRK. — На последнем круге мы боролись с Латыповым. Была очень тяжелая борьба. Думал, что будем больше сражаться. Но он сразу установил высокую скорость, еще на первом подъеме, а я был довольно сильно уставшим после четырех кругов.

Ему повезло иметь пятисекундный отрыв. Думаю, это главный фактор. Я очень старался догнать его на последних метрах. В принципе, рад, что смог устроить спринтерские разборки, но у него был слишком большой запас секунд на вершине".

Первое место в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира занял француз Кантен Фийон-Майе. Россиянин Эдуард Латыпову обыгнал Кристиансена 0,1 секунду и стал вторым.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/sport/664-dager-siden-thingnes-bo-skjot-20-treff_-_-en-av-de-darligste-seriene-jeg-har-sett-1.15778133

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Анна Горшкова все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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