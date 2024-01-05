Кубок мира по биатлону: где смотреть трансляции гонок сегодня

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в Оберхофе 5 января

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в Оберхофе (Германия) в пятницу, 5 января 2024 года. Программу соревнований откроют спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Мужской спринт должен был пройти 4 января, однако теплые погодные условия Оберхофа не позволили организаторам провести гонку. Согласно новому расписанию, забег пройдет 5 января и начнется в 13:20 мск. Время и дата проведения остальных гонок не изменились.

Прямая трансляция этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024 в Оберхофе доступна в онлайн-кинотеатре Okko по подписке.

Российские спортсмены не принимают участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Расписание 4-го этапа Кубка мира в Оберхофе 5 января:

13.20 — Мужчины. Спринт 10 км

Онлайн трансляция: Okko Sport

16.25 — Женщины. Спринт 7,5 км

Онлайн трансляция: Okko Sport

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