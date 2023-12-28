Кубок мира по биатлону: расписание гонок в новогодние праздники 2023 / 2024

В новогодние праздники пройдет 4-й этап Кубка мира 2023/2024 по биатлону в Оберхофе

Четвертый этап Кубка мира 2023/2024 по биатлону пройдет в новогодние праздники с 4 по 7 января в немецком Оберхофе. Соревнования проводятся под эгидой Международным союзом биатлонистов (IBU) с сезона 1977/78 среди мужчин, и с сезона 1982/83 — среди женщин.

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Прямая трансляция этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 в Оберхофе доступна в онлайн-кинотеатре Okko по подписке.

Расписание соревнований

4 января, четверг

16:20. Спринт, 10 км, мужчины

5 января, пятница

16:25. Спринт, 7.5 км, женщины

6 января, суббота

14:25. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

16:40. Гонка преследования, 10 км, женщины

7 января, воскресенье

13:30. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

16:25. Эстафета, 4 x 6 км, женщины