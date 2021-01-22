Кубок мира по биатлону: где смотреть трансляцию мужской индивидуальной гонки

22 января в итальянской Антерсельве пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Старт намечен на 15.15 (мск).

В составе сборной России побегут: Кирилл Стрельцов (4-й номер), Эдуард Латыпов (23-й), Александр Логинов (27-й), Евгений Гараничев (58-й), Антон Бабиков (71-й) и Илья Гаврилов (82-й).

Следить за трансляцией гонки можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ».

17 января в мужском масс-старте на 15 км в немецком Оберхофе лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (6-е место).

Трансляция мужской индивидуальной гонки