Казакевич: «Все было понятно после первого рубежа»

Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубке мира в Хохфильцене. Она показала 24-й результат.

«Самое интересное было бежать первый круг, — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». — Какая-то суета, невероятные передвижения.

Все было понятно после первого рубежа. Слишком долго копалась, взяла дополнительный патрон, потому что была осечка. Нужно работать более аккуратно.

Первый круг был очень медленным. Первую дистанцию шли чуть ли не пешком. Потом был более высокий темп».