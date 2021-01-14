Казакевич извинилась перед болельщиками за спринт в Оберхофе

Ирина Казакевич объяснила причину неудачного выступления в спринте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. На втором рубеже россиянка допустила пять промахов и пришла к финишу 72-й.

«Хочу изначально извиниться перед всеми болельщиками за неудачное выступление. Пять промахов на «стойке»? Многие спрашивали, может я е в свою мишень стреляла? Нет, стреляла я в свою точно, просто получился вот такой результат. Наверное, для меня гонки в Оберхофе уже закончились», — сказала Казакевич в эфире телеканала «Матв ТВ».

В программе этапа запланирован масс-старт, в который Казакевич не попала, и эстафета. На данный момент неизвестен состав российской команды на эстафетную гонку.