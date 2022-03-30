Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала приостановление членства Союза биатлонистов России (СБР) в IBU.

По словам чемпионки мира-2015, она не может комментировать всю ситуацию, но получает слова поддержки от зарубежных соперниц.

— Не могу комментировать происходящее хотя бы в силу того, что не обладаю всей полнотой информации, — сказала Юрлова-Перхт. — Но с какими спортсменками я общалась, так и продолжаю общаться. Многие девушки с Кубка мира писали мне слова поддержки, что им не хватает спортсменов из России, Белоруссии и Украины. Вот из последних — писала Тириль Экхофф, — сказала Юрлова-Перхт.

Решение о приостановке членства СБР должны будут рассмотреть на конгрессе IBU в сентябре этого года, в случае если оно не будет отменено до этого срока.