Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 13:49

«Мне пишут иностранки. Хотят видеть нас на Кубке мира». Юрлова-Перхт — о ситуации с отстранением СБР

Юрлова-Перхт прокомментировала приостановление членства СБР в IBU
Владимир Иванов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Екатерина Юрлова-Перхт.
Фото Андрей Аносов, СБР

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала приостановление членства Союза биатлонистов России (СБР) в IBU.

По словам чемпионки мира-2015, она не может комментировать всю ситуацию, но получает слова поддержки от зарубежных соперниц.

— Не могу комментировать происходящее хотя бы в силу того, что не обладаю всей полнотой информации, — сказала Юрлова-Перхт. — Но с какими спортсменками я общалась, так и продолжаю общаться. Многие девушки с Кубка мира писали мне слова поддержки, что им не хватает спортсменов из России, Белоруссии и Украины. Вот из последних — писала Тириль Экхофф, — сказала Юрлова-Перхт.

Решение о приостановке членства СБР должны будут рассмотреть на конгрессе IBU в сентябре этого года, в случае если оно не будет отменено до этого срока.

Биатлон
Екатерина Юрлова-Перхт
4
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

IBU оштрафовал семь национальных федераций из-за хранения запрещенного фтора
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости