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Халили, Серохвостов, Логинов и Латыпов выступят за сборную России в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

18:11
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Стал известен состав мужской сборной России на эстафету, которая пройдет на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В состав вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Мужская эстафета в Эстерсунде пройдет 4 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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