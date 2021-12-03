Халили, Серохвостов, Логинов и Латыпов выступят за сборную России в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде
18:11
Стал известен состав мужской сборной России на эстафету, которая пройдет на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.
В состав вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.
Мужская эстафета в Эстерсунде пройдет 4 декабря.
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