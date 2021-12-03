Майгуров: «В первую очередь запланировали подготовку к Олимпиаде, но мы не сбрасываем со счетов текущие гонки Кубка мира»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о подготовке к Олимпиаде-2022.

«Наши тренеры в первую очередь запланировали подготовку биатлонистов к Олимпийским играм, но мы никак не сбрасываем со счетов текущие гонки Кубка мира, потому что в мужской команде мы можем заработать еще одну квоту на Олимпиаду, если после шестого этапа мы сумеем переместимся с четвертого места на третье. Для этого нам надо обогнать Германию, но пока немцы выступают на нашем уровне.

Для тех спортсменов, для кого это Олимпиада первая, — а у нас это будет 90 процентов — есть определенный эмоциональный стресс. Мы и тренеры работаем над тем, чтобы объяснить, что олимпийский старт — это такой же старт, нужно к нему подходить просто», — сказал Майгуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.