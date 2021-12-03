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Каминский объяснил выбор состава сборной России на мужскую эстафету в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде

18:30
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Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил выбор состава на мужскую эстафету в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Цвета российского флага будут защищать: Карим Халили, Даниил Серохвоствов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Мы рассматривали на эстафету все кандидатуры, в том числе новоприбывших Томшина и Поварницына. И все же заранее держали в голове Серохвостова, хотели попробовать его на втором этапе, который «освободился» с отъездом Елисеева на Кубок IBU. И хоть Даниил вчера и дал нам повод его заменить, решили этого не делать. На тренировке он выглядел хорошо. Надеюсь, завтра Серохвостов оправдает доверие», — рассказал пресс-службе СБР Каминский.

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Иван Шитик все материалы автора

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