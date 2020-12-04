Губерниев жестко отреагировал на слова биатлонистки Павловой

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание биатлонистки сборной России Евгении Павловой после спринтерской гонки в Контиолахти (Финляндия).

Павлова, допустившая 3 промаха и показавшая 44-й результат, несколько раз заявила в эфире «Матч ТВ», что не чувствует себя комфортно в сборной России.

«Может, сначала надо думать, и лишь потом говорить? Женя, мы телевидение, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли...» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Позднее в интервью Sports.ru спортсменка оправдала свое высказывание эмоциональным состоянием и сообщила, что временно откажется от общения с прессой. Другая российская биатлонистка, Светлана Миронова, заявила, что не понимает, о чем говорила Павлова, и отметила, что считает атмосферу в сборной дружелюбной.

Следующая женская гонка в рамках этапа Кубка мира в Контиолахти — женская эстафета. Она состоится в субботу, 5 декабря. Начало — в 17.15 (мск).