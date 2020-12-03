Павлова: «Не знаю, что происходит! Спросите Волкова, он тренер! Мне некомфортно!»

Биатлонистка Евгения Павлова со слезами на глазах прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Она заняла 44-е место с тремя промахами, а после гонки несколько раз повторила, что не понимает, что с ней происходит и заявила, что ей некомфортно в сборной.

— Не знаю, что происходит! — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ». — Спросите у Леши Волкова. Он же тренер по стрельбе. Я не знаю, не могу это объяснить. Уже до слез доходит. Я не понимаю!

Я пришла в команду, мне стало некомфортно, я не знаю почему. Я работаю так же. Просто не понимаю, что происходит. Не понимаю. Это уже до слез доходит, мне невесело, я не понимаю, что происходит.

— Как это некомфортное состояние проявляется? Может, в быту что-то не то?

— Я же сказала: я не понимаю! Я не понимаю, что происходит! Всё! Мой ответ: я не понимаю, что происходит, вот и все!

Зачем что-то обсуждать, я хочу просто работать! Я пропустила прошлый год, весь сезон! Вы так на меня давите, будто я в прошлом году тут всех выносила! Мне надо привыкнуть к обстановке, меня в том году вообще здесь не было! Мне некомфортно!