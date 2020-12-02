Губерниев утверждает, что Шопин отказался сдавать допинг-тест

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об обстоятельствах дисквалификации российского биатлониста Юрия Шопина. Ранее сообщалось, что он отстранен от соревнований на год за нарушение спортивной дисциплины.

«К Юрию на сборе пришел допинг-офицер рано утром, но Шопин был в невменяемом состоянии (алкоголь?), не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Был зол и страшен в гневе Шопин Юрий, за что и был наказан дисциплинарным комитетом СБР! Решение о дисквалификации правильное и справедливое, со ставки ЦСП спортсмена сняли и правильно — нам такой биатлон не нужен!»

Лучшим результатом 27-летнего Шопина в Кубке мира стало 31-е место в гонке преследования в сезоне-2016/17.