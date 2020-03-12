Губерниев сообщил о возможности отмены финского этапа Кубка мира

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти может быть отменен. Это связано с ситуацией с коронавирусом.

— Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня! Ждем решения властей! Сегодня биатлонная гонка будет! Все очень серьезно! — написал Губерниев в своем Telegram, после чего добавил — И даже сегодняшний старт могут отменить.

Этап Кубка мира в финском Контиолахти должен пройти с 12 по 15 марта.