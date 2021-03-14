Губерниев прокомментировал выступление сборной России в эстафете: «Логинов совершенно не готов»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты смешанной эстафеты в чешском Нове-Место.

«Не знаю, что происходит с Логиновым. Такое ощущение, что он совершенно не готов. У него не поставлена стрельба. Уже не первый раз подводит нас именно в эстафете. Как можно было привезти два круга? Мы сегодня могли бороться за медали. И Ульяна Кайшева, и Эдик Латыпов достойно себя показали. Может быть это потому, что Саша тренируется отдельно, может психология. Так стрелять нельзя», — сказал Губерниев «СЭ»

Сборная России заняла 7-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Чехии. Золото выиграла сборная Норвегии, второе место заняли итальянские биатлонисты.

(Владимир Пушкарев)