Француженка Бреза-Буше выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене

20 марта на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене прошел женский масс-старт. Победу одержала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше.

Второй стала немка Франциска Пройс. Третье место заняла норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.

Напомним, что сборная России не участвует в соревнованиях.

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 35.20,8 (2 промаха)

2. Франциска Пройсс (Германия) — отставание +07,8 (2)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +08,6 (2)

4. Лина Перссон (Швеция) — +13,6 (2)

5. Эльвира Эберг (Швеция) — +13,7 (2)

6. Ингрид Тандервольд (Норвегия) — +14,1 (2)

7. Дениза Херманн (Германия) — +14,5 (3)

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +15,4 (1)

9. Янина Хеттих (Германия) — +15,6 (0)

10. Ванесса Фойгт (Германия) — +45,0 (1)