Француженка Бреза-Буше выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов Кубка мира, Резцова — 15-я
Француженка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей масс-старта на 12,5 км на последнем этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.
Таким образом, она выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов. Спортсменка за четыре гонки набрала 162 очка.
Вторую позицию заняла шведка Эльвира Эберг (160), тройку лучших замкнула итальянка Доротея Вирер (152).
Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 15-е место (91). Ульяна Нигматуллина стала 22-й (70).
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