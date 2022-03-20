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Сегодня, 16:08

Француженка Бреза-Буше выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов Кубка мира, Резцова — 15-я

Иван Шитик
Корреспондент
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Француженка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей масс-старта на 12,5 км на последнем этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

Таким образом, она выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов. Спортсменка за четыре гонки набрала 162 очка.

Вторую позицию заняла шведка Эльвира Эберг (160), тройку лучших замкнула итальянка Доротея Вирер (152).

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 15-е место (91). Ульяна Нигматуллина стала 22-й (70).

Доротея Вирер
Жюстин Бреза
Кристина Резцова
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Француженка Бреза-Буше выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене
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