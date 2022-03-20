Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева.

«У меня не было с Губерниевым особых отношений, но, конечно, я не буду иметь с ним что-то общее в будущем», — цитирует Легрейда РТ с ссылкой на NRK.

18 марта Легрейд стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Общий зачет уже досрочно выиграл француз Кентен Фийон-Майе.

25-летний Легрейд является олимпийским чемпионом по биатлону. Норвежец завоевал золото на зимних Играх-2022 в Пекине (Китай).