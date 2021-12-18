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Эльвира Эберг: «Была очень плотная гонка, и прийти первой на последний огневой рубеж что-то особенное»

18:41
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась впечатлениями от победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

«Мечта сбылась . Я так, так счастлива сейчас, не могу в это поверить, — приводит слова биатлонистки сайт IBU. — В первой части гонки я стреляла не очень быстро, в отличие от сестры, и мне пришлось усердно поработать на трассе, чтобы отыграть отставание. Была очень плотная гонка, и прийти первой на последний огневой рубеж что-то особенное. Это был трудный последний круг, но я чувствовал, что не могу проиграть».

Второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси заняла француженка Жюли Симон. Третьей стала шведка Ханна Эберг.

В воскресенье, 19 декабря, в Анси пройдут женские и мужские масс-старты.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonworld.com/news/elvira-oeberg-wins-pursuit/1D5bo0UGd5R8XnhEkapHpv

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Анна Горшкова все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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