Эльвира Эберг: «Была очень плотная гонка, и прийти первой на последний огневой рубеж что-то особенное»
Шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась впечатлениями от победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
«Мечта сбылась . Я так, так счастлива сейчас, не могу в это поверить, — приводит слова биатлонистки сайт IBU. — В первой части гонки я стреляла не очень быстро, в отличие от сестры, и мне пришлось усердно поработать на трассе, чтобы отыграть отставание. Была очень плотная гонка, и прийти первой на последний огневой рубеж что-то особенное. Это был трудный последний круг, но я чувствовал, что не могу проиграть».
Второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси заняла француженка Жюли Симон. Третьей стала шведка Ханна Эберг.
В воскресенье, 19 декабря, в Анси пройдут женские и мужские масс-старты.
Дополнительная информация:
https://www.biathlonworld.com/news/elvira-oeberg-wins-pursuit/1D5bo0UGd5R8XnhEkapHpv
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