Черезов о серебре Латыпова: «Гонка была яркой, борьба у Эдуарда была до самого финиша. Поздравляю!»

Бывший биатлонист сборной России Иван Черезов в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебро Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Поздравляю Латыпова, тренеров, сервис. Трасса в Анси специфичная, больше трети-то спуск, особенно у финиша, поэтому очень важно, как идут лыжи. Ребята молодцы, здорово отработали, с хорошей скоростью. Гонка была яркой, борьба за медали у Эдуарда была до самого финиша. Он в очередной раз подтвердил, что способен показывать на последнем круге максимум, вырывать место у соперника. Постепенное повышение Латыпова в финишных протоколах дает ему уверенность. Далее все внимание фокусируется на работе на трассе и рубежах, морально ничего не тяготит», — сказал Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Победителем мужского пасьюта стал французец Кантен Фийон-Майе (30:58.3). Эдуард Латыпов отстал от первого места на 16,1 секунды.